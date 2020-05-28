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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 27 / 5 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الأربعاء 27 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، الخطيب يبحث الموقف المالي للأهلي في اجتماع مع اللجنة المالية.
خطوة أخيرة تفصل فايلر عن تجديد عقده مع الأهلي.. تعرف عليها
ينتظر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، فتح حركة الطيران فى العالم كله من أجل السفر إلى بلاده لزيارة أسرته والتحدث معها بشأن ملف تجديد عقده مع الأهلى، بعدما طلب المدرب السويسرى من إدارة القلعة الحمراء تأجيل التجديد للنادى بشكل رسمى لحين السفر إلى سويسرا والتحدث مع زوجته فى هذا الأمر، لاسيما أن التجديد للنادى مُرتبط بعدة أمور عائلية، منها حضور زوجة فايلر للإقامة معه فى القاهرة، وهو ما سيناقشه المدرب السويسرى مع زوجته حينما يسافر إلى بلاده، كما سيعرض عليها تفاصيل اتفاقه مع الأهلى بشأن التجديد ومدة التعاقد وغيرها من الأمور التى بحثها فايلر مع القلعة الحمراء مؤخراً ووافق بعدها المدرب السويسرى على التجديد مبدئياً لكنه طلب تأجيل التوقيع الرسمى لحين استشارة زوجته فى بعض الأمور وسيتم حسمها بعد فتح حركة الطيران والسفر إلى سويسرا بعدما تسببت "جائحة" كورونا فى حظر حركة الطيران فى العالم كله منذ منتصف مارس الماضى تقريباً.
فايلر يناقش مع عبد الحفيظ "خارطة الطريق" في الأهلي بسبب كورونا
يناقش السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عدة أمور خاصة بالتدريبات والارتباطات المقبلة حال استئناف التدريبات منتصف يونيو المقبل، حسبما أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الذى قال أن الأندية والمؤسسات الرياضية مُلتزمة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزاء بعودة النشاط الرياضي تدريجياً خلال منتصف يونيو في إطار خطة الدولة التعايش مع "كورونا" بعد فترة تجميد إستمرت قرابة الـ70 يوماً بسبب الفيروس الذي ضرب العالم كله.
كوليبالى "معروض" على الزمالك لضمه من النجم بعد الهروب من الأهلى
عرض نبيل أبو زيد وكيل اللاعبين، على إدارة نادى الزمالك، الحصول على خدمات الإيفواري سليمان كوليبالي مهاجم الأهلي السابق والنجم الساحلي التونسي الحالي، الذي هرب ولم يعد من القلعة الحمراء وقام باستخراج بطاقة دولية مؤقتة وقام بالانضمام إلى بارتيك ثيسل الإسكتلندى ثم انضم للنادى التونسى، حيث تألق اللاعب مع الفريق الأحمر بتسجيله عددا من الأهداف ثم قرر فجأة الرحيل عن قلعة الجزيرة وانضم بعد فترة إلى النادى التونسى وستقوم إدارة الكرة بنادى الزمالك بعرض أمره على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لتحديد إمكانية ضمه من عدمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.
الخطيب يبحث الموقف المالي للأهلي في اجتماع مع اللجنة المالية ..صور
عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي اجتماعًا ظهر اليوم مع الإدارة المالية؛ لمناقشة بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة في النادي، والترتيب لمواجهة الالتزامات المالية خلال المرحلة المقبلة، وشهد الاجتماع مناقشة الخطيب - الإدارة المالية - في كافة التفاصيل الخاصة بالالتزامات المطلوبة خلال الفترة المقبلة؛ بما يتناسب مع الموقف المالي للنادي حاليا، كما تطرق اجتماع اليوم لمناقشة بعض الموارد المنتظرة بالرغم من تأثير توقف النشاط الرياضي على العوائد المالية للأندية.
وليد أزارو يترقب وصول عرض سعودي كبير بعد قرار الأهلي
يترقّب المغربى وليد آزارو، مهاجم الأهلى المُعار لنادى الاتفاق السعودى، وصول عرض من أحد أندية القمة فى الدورى السعودى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبذلك ينضم العرض السعودى المرتقب لقائمة الأندية التى ترغب فى ضم وليد آزارو الصيف المقبل، فى ظل رفض الاتفاق السعودى تجديد إعارة اللاعب أو شرائه نهائياً لأسباب مالية، وكذلك رفض الأهلى استعادة مهاجمه المغربى لعدم حاجة الفريق لجهوده بناءً على رؤية السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.
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