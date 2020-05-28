شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب العروض التركية والإيطالية لرمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقّب مسئولو النادي الاهلي موقف الأندية التى أبدت رغبتها في ضم رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزي لنهاية الموسم الجاري حيث يرغب مسئولو القلعة الحمراء في معرفة مصير اللاعب من هذه العروض من أجل شراؤه نهائياً من ناديه الإنجليزي خاصة وأن الرؤية مازالت غير واضحة بشأن مستقبل اللاعب الذي سبق وأعلن أنه يرغب في العودة لأوربا قبل أن يتراجع مؤخراً ويؤكد أنه لا يمانع في البقاء مع الأهلي إذا لم تكن العروض الخارجية قوية ومن أندية ستضيف له على الصعيد الفني.

الاهلي كان يفكر في إغلاق ملف رمضان صبحي بسبب إرتفاع سعره حيث سبق وحدد هيدرسفيلد مبلغ 9 ملايين جنيه إسترليني للإستغناء عنه كما أن اللاعب كان يرغب في العودة لأوربا لكن الأمور تغيّرت حالياً بسبب تداعيات "جائحة" كورونا التى ضربت العالم كله منذ عدة أشهر وتسببت في تجميد النشاط الرياضي فالنادي الأنجليزي أعلن إستعداده لتخفيض المقابل المالي المطلوب للإستغناء عن اللاعب كما أن رمضان رحّب بفكرة البقاء في الاهلي لو لم تكن العروض الأوربية من دوريات قوية.

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وإرتبط أسم رمضان صبحي بعدة أندية أوربية خلال الفترة الماضية منها بشكتاش التركي الذى يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني مُعاراً من الإرسنال الإنجليزي وكذلك فيورتينا الإيطالي لكن هذه الأندية لم تتقدم حتى الأن بعروض رسمية لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد الذي لا يمانع في لرحيل اللاعب لأي نادً يدفع المبلغ المطلوب.

وينتظر الأهلي وضوح الرؤية وحسم رمضان مصيره مع هذه العروض من أجل مخاطبة هيدرسفيلد رسمياً لشراء نجم المنتخب الأولمبي .