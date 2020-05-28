- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 27 / 5 / 2020 فى مقدمتها ، الزمالك فى بيان: الكاف لم يُهددنا بسبب لافتة القرن.. وسنتحرك قانونيا
خطوة أخيرة تفصل فايلر عن تجديد عقده مع الأهلي.. تعرف عليها
ينتظر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، فتح حركة الطيران فى العالم كله من أجل السفر إلى بلاده لزيارة أسرته والتحدث معها بشأن ملف تجديد عقده مع الأهلى، بعدما طلب المدرب السويسرى من إدارة القلعة الحمراء تأجيل التجديد للنادى بشكل رسمى لحين السفر إلى سويسرا والتحدث مع زوجته فى هذا الأمر، لاسيما أن التجديد للنادى مُرتبط بعدة أمور عائلية، منها حضور زوجة فايلر للإقامة معه فى القاهرة، وهو ما سيناقشه المدرب السويسرى مع زوجته حينما يسافر إلى بلاده، كما سيعرض عليها تفاصيل اتفاقه مع الأهلى بشأن التجديد ومدة التعاقد وغيرها من الأمور التى بحثها فايلر مع القلعة الحمراء مؤخراً ووافق بعدها المدرب السويسرى على التجديد مبدئياً لكنه طلب تأجيل التوقيع الرسمى لحين استشارة زوجته فى بعض الأمور وسيتم حسمها بعد فتح حركة الطيران والسفر إلى سويسرا بعدما تسببت "جائحة" كورونا فى حظر حركة الطيران فى العالم كله منذ منتصف مارس الماضى تقريباً.
نقل محمود سعد المدير الفى للجبلاية للمستشفي ووضعه تحت الملاحظة
نقل محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة الي إحدى مستشفيات المهندسين ووضعه تحت الملاحظة بعد ارتفاع درجة حرارته اليوم حيث اكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ترقب نتيجة اختبار فيروس كورونا التى أجراها محمود سعد، المدير الفنى لاتحاد الكرة، والتى ستظهر مساء اليوم الأربعاء سواء إيجابية أو سلبية، واستقر مسئولو اتحاد الكرة على تأجيل عودة الموظفين بصورة طبيعية فى حال خروج عينة اختبار محمود سعد إيجابية وتعقيم مبنى اتحاد الكرة، إلى جانب إجراء اختبارات للموظفين الذين خالطوا المدير الفنى للجبلاية فى الأيام الماضية، أما فى حال سلبية الحالة فسيعود العمل بصورته المعتادة مطلع الأسبوع المقبل، مع وضع العديد من الاحترازات الطبية.
كوليبالى "معروض" على الزمالك لضمه من النجم بعد الهروب من الأهلى
عرض نبيل أبو زيد وكيل اللاعبين، على إدارة نادى الزمالك، الحصول على خدمات الإيفواري سليمان كوليبالي مهاجم الأهلي السابق والنجم الساحلي التونسي الحالي، الذي هرب ولم يعد من القلعة الحمراء وقام باستخراج بطاقة دولية مؤقتة وقام بالانضمام إلى بارتيك ثيسل الإسكتلندى ثم انضم للنادى التونسى، حيث تألق اللاعب مع الفريق الأحمر بتسجيله عددا من الأهداف ثم قرر فجأة الرحيل عن قلعة الجزيرة وانضم بعد فترة إلى النادى التونسى وستقوم إدارة الكرة بنادى الزمالك بعرض أمره على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لتحديد إمكانية ضمه من عدمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.
الزمالك فى بيان: الكاف لم يُهددنا بسبب لافتة القرن.. وسنتحرك قانونيا
أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بيانا رسميا عبر موقع النادى الرسمى بشأن بعض الخطابات التى تداولها البعض فى الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، بشأن تهديد الزمالك بعقوبات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قد تصل إلى الاستبعاد من البطولات وهو ما ينفيه الزمالك حيث أرسل الـ"كاف" خطاباً رسمياً إلى النادى الأبيض يطالبه بإزالة الشعار الخاص بالاتحاد الأفريقى من اللافتة الخاصة التى علقت على جدران نادى الزمالك والخاصة بلقب القرن، وتضمن الخطاب ضرورة إزالة الشعار خلال 48 ساعة أو اتخاذ الكاف إجراءاته لحماية حقوقه وهو ما استجاب له نادى الزمالك بإزالة اللافتة من أجل تعديلها وإزالة شعار الكاف.
شاهد.. إزالة لافتة "نادى القرن الحقيقى" من أعلى سور الزمالك
ينشر ”الخليج 365” أول فيديو وصور لأسوار نادى الزمالك بعد إزالة لافتة "نادى القرن الحقيقى" التى سبق ووضعها مسئولو القلعة البيضاء على سور النادى منذ أيام، قبل أن يقوم مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بإزالتها وإرسالها للشركة المصممة لحذف شعار كاف، وذلك قبل تركيبها مرة أخرى فى إشارة إلى أحقية نادى الزمالك باللقب.
الخطيب يبحث الموقف المالي للأهلي في اجتماع مع اللجنة المالية ..صور
عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي اجتماعًا ظهر اليوم مع الإدارة المالية؛ لمناقشة بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة في النادي، والترتيب لمواجهة الالتزامات المالية خلال المرحلة المقبلة، وشهد الاجتماع مناقشة الخطيب - الإدارة المالية - في كافة التفاصيل الخاصة بالالتزامات المطلوبة خلال الفترة المقبلة؛ بما يتناسب مع الموقف المالي للنادي حاليا، كما تطرق اجتماع اليوم لمناقشة بعض الموارد المنتظرة بالرغم من تأثير توقف النشاط الرياضي على العوائد المالية للأندية.
وليد أزارو يترقب وصول عرض سعودي كبير بعد قرار الأهلي
يترقّب المغربى وليد آزارو، مهاجم الأهلى المُعار لنادى الاتفاق السعودى، وصول عرض من أحد أندية القمة فى الدورى السعودى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبذلك ينضم العرض السعودى المرتقب لقائمة الأندية التى ترغب فى ضم وليد آزارو الصيف المقبل، فى ظل رفض الاتفاق السعودى تجديد إعارة اللاعب أو شرائه نهائياً لأسباب مالية، وكذلك رفض الأهلى استعادة مهاجمه المغربى لعدم حاجة الفريق لجهوده بناءً على رؤية السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.