7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 27 / 5 / 2020 فى مقدمتها ، الزمالك فى بيان: الكاف لم يُهددنا بسبب لافتة القرن.. وسنتحرك قانونيا

خطوة أخيرة تفصل فايلر عن تجديد عقده مع الأهلي.. تعرف عليها

ينتظر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، فتح حركة الطيران فى العالم كله من أجل السفر إلى بلاده لزيارة أسرته والتحدث معها بشأن ملف تجديد عقده مع الأهلى، بعدما طلب المدرب السويسرى من إدارة القلعة الحمراء تأجيل التجديد للنادى بشكل رسمى لحين السفر إلى سويسرا والتحدث مع زوجته فى هذا الأمر، لاسيما أن التجديد للنادى مُرتبط بعدة أمور عائلية، منها حضور زوجة فايلر للإقامة معه فى القاهرة، وهو ما سيناقشه المدرب السويسرى مع زوجته حينما يسافر إلى بلاده، كما سيعرض عليها تفاصيل اتفاقه مع الأهلى بشأن التجديد ومدة التعاقد وغيرها من الأمور التى بحثها فايلر مع القلعة الحمراء مؤخراً ووافق بعدها المدرب السويسرى على التجديد مبدئياً لكنه طلب تأجيل التوقيع الرسمى لحين استشارة زوجته فى بعض الأمور وسيتم حسمها بعد فتح حركة الطيران والسفر إلى سويسرا بعدما تسببت "جائحة" كورونا فى حظر حركة الطيران فى العالم كله منذ منتصف مارس الماضى تقريباً.

نقل محمود سعد المدير الفى للجبلاية للمستشفي ووضعه تحت الملاحظة

نقل محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة الي إحدى مستشفيات المهندسين ووضعه تحت الملاحظة بعد ارتفاع درجة حرارته اليوم حيث اكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ترقب نتيجة اختبار فيروس كورونا التى أجراها محمود سعد، المدير الفنى لاتحاد الكرة، والتى ستظهر مساء اليوم الأربعاء سواء إيجابية أو سلبية، واستقر مسئولو اتحاد الكرة على تأجيل عودة الموظفين بصورة طبيعية فى حال خروج عينة اختبار محمود سعد إيجابية وتعقيم مبنى اتحاد الكرة، إلى جانب إجراء اختبارات للموظفين الذين خالطوا المدير الفنى للجبلاية فى الأيام الماضية، أما فى حال سلبية الحالة فسيعود العمل بصورته المعتادة مطلع الأسبوع المقبل، مع وضع العديد من الاحترازات الطبية.

كوليبالى "معروض" على الزمالك لضمه من النجم بعد الهروب من الأهلى عرض نبيل أبو زيد وكيل اللاعبين، على إدارة نادى الزمالك، الحصول على خدمات الإيفواري سليمان كوليبالي مهاجم الأهلي السابق والنجم الساحلي التونسي الحالي، الذي هرب ولم يعد من القلعة الحمراء وقام باستخراج بطاقة دولية مؤقتة وقام بالانضمام إلى بارتيك ثيسل الإسكتلندى ثم انضم للنادى التونسى، حيث تألق اللاعب مع الفريق الأحمر بتسجيله عددا من الأهداف ثم قرر فجأة الرحيل عن قلعة الجزيرة وانضم بعد فترة إلى النادى التونسى وستقوم إدارة الكرة بنادى الزمالك بعرض أمره على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لتحديد إمكانية ضمه من عدمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.