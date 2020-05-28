شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يدعم شيكابالا بعد حملة السخرية.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على دعم محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، بعد حملة السخرية التى تعرض لها من بعض الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا، عقب نشر صورته مع زوجته وابنه، وهو ما رفضه جملة وتفصيلاً جماهير القطبين "الأهلى والزمالك" وأكدوا أن الرياضة "أخلاق" وأن من يقوم بتلك الأشياء لا يتمتع بالأخلاق الرياضية.

ونشر مؤمن زكريا عبر صفحته الرسمية على تويتر، صورته خلال احتضان شيكابالا، مشيرًا إلى علاقة الحب والصداقة التى تربطهما بعيدًا عن الانتماء للأهلى أو الزمالك.

وكان محمود عبد الرازق " شيكابالا " قائد فريق الزمالك حرص على نشر صورة له رفقة زوجته ونجله آدم احتفالا بعيد الفطر المبارك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام معلقا: "عيد سعيد" .

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