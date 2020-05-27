شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع محمود الخطيب مع الإدارة المالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، اجتماعًا ظهر الأربعاء مع الإدارة المالية، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة في النادي، والترتيب لمواجهة الالتزامات المالية خلال المرحلة المقبلة.

شهد الاجتماع مناقشة الكابتن الخطيب الإدارة المالية في كافة التفاصيل الخاصة بالالتزامات المطلوبة خلال الفترة المقبلة؛ بما يتناسب مع الموقف المالي للنادي حاليا.

كما تطرق اجتماع اليوم لمناقشة بعض الموارد المنتظرة بالرغم من تأثير توقف النشاط الرياضي على العوائد المالية للأندية.