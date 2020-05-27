شكرا لقرائتكم خبر عن نقل المدير الفني لـ«الجبلاية» إلى مستشفى العزل.. ووزير الرياضة يتابع حالته الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر مسؤول باتحاد الكرة نقل محمود سعد، المدير الفني لـ«الجبلاية»، إلى أحد مستشفيات العزل لتلقي العلاج بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر إن محمود سعد عانى خلال الساعات الماضية من ارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس وإجهاد شديد، ما جعله يخضع لعمل مسحة للتأكد من سلامته، وتبين إيجابية التحليل.

ويتابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنانيني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، الحالة الصحية للمدير الفني للاتحاد.