شكرا لقرائتكم عائلة محمود سعد تتراجع وترفض انتقاله إلي المستشفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة ، أن عائلة الدكتور محمود سعد، المدير الفني للاتحاد، تراجعت في اللحظات الأخيرة ورفضت انتقاله إلي أحد المستشفيات المهندسين بعد ما قام مسئولي الجبلاية تحت رعاية دكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد ، بحجز غرفة له وطلب سيارة الاسعاف لنقله الي المسشتفي ، من أجل وضعه تحت الملاحظة بعد ارتفاع درجة حرارته اليوم ، حيث فضلوا استمراره وتلقيه العلاج في المنزل ، حيث يترقب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ترقب نتيجة اختبار فيروس كورونا التى أجراها محمود سعد، المدير الفنى لاتحاد الكرة، والتى ستظهر مساء اليوم الأربعاء سواء إيجابية أو سلبية، واستقر مسئولو اتحاد الكرة على تأجيل عودة الموظفين بصورة طبيعية فى حال خروج عينة اختبار محمود سعد إيجابية وتعقيم مبنى اتحاد الكرة، إلى جانب إجراء اختبارات للموظفين الذين خالطوا المدير الفنى للجبلاية فى الأيام الماضية، أما فى حال سلبية الحالة فسيعود العمل بصورته المعتادة مطلع الأسبوع المقبل، مع وضع العديد من الاحترازات الطبية.

وأضاف المصدر، أن دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة ، في محاولات لنقل سعد الي المستشفي للاطمئنان عليه بوضعه تحت الملاحظة .

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وكشف الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أن نتيجة اختبار فيروس كورونا التى أجراها محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة من المقرر أن تظهر مساء اليوم أو غداً على أقصى تقدير، مؤكداً أن محمود سعد عقب رؤيته أمس تحسنت حالته الصحية متمنياً أن تخرج النتيجة سلبية.

وحرص وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى على الاطمئنان على محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة بعد إجراء اختبار فيروس كورونا أمس بعد الاشتباه فى إصابته بعد تعرضه لوعكة صحية، كما أرسل شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى رسالة للاطمئنان على صحة محمود سعر.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه فى حالة إيجابية عينة محمود سعد المدير الفنى للاتحاد وثبوت إصابته بفيروس كورونا سيتم عمل تحليل للعاملين الذين خالطوه فى الأسابيع الماضية للإطمئنان عليهم، و منع تواجد العمال خلال الفترة المقبلة إلا فى حدود المطلوب أما فى حالة سلبية العينة فتسير الأمور بشكلها الطبيعى والعودة تدريجيا للعمل.