شكرا لقرائتكم شيكابالا يستعين بآيه قرآنية للرد على حملة السخرية ضده وعائلته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، لحملة سخرية من بعض الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا، عقب نشر صورته مع زوجته وابنه، وهو ما رفضه جملة وتفصيلاً جماهير القطبين "الأهلى والزمالك" وأكدوا أن الرياضة "أخلاق" وأن من يقوم بتلك الأشياء لا يتمتع بالأخلاق الرياضية.

واستعان شيكابالا بأية قرأنية من سورة "المزمل" للرد على تلك الحملة التى تعرض لها، حيث نشر اللاعب عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، صورته التى قام أحد المشجعين بنشرها معلقًا عليها: "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلاً"، كما أعاد الفهد الأسمر نشر دعم عبد الله جمعة لاعب الزمالك له، حيث نشر الأخير صورتهما معلقًا عليها: "عم الناس".



شيكابالا

وكان محمود عبد الرازق " شيكابالا " قائد فريق الزمالك حرص على نشر صورة له رفقة زوجته ونجله آدم احتفالا بعيد الفطر المبارك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام معلقا: "عيد سعيد" .

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من ناحية أخرى وضعت إدارة نادي الزمالك خطة لتسويق اللاعبين المعارين الموسم الحالي إلي فرق خارجية عقب انتهاء الإعارة ، حيث سيتم بيع جميع اللاعبين المعارين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عدا الثنائي أحمد رفعت المعار إلي الاتحاد السكندري وأحمد فتوح المعار إلي سموحة وفقا لما اعلنه مرتضي منصور رئيس الزمالك ، كما تتضمن خطة التسويق اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم وفقا لرأي الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق والذي استقر بنسبة كبيرة علي اللاعبين الراحلين عن قائمة الزمالك الموسم المقبل.

وتتضمن خطة الزمالك لتسويق اللاعبين بعض الخطوط العريضة وفي مقدمتها عدم تجديد إعارة أي لاعب من المعارين، أو خروج الراحلين بنظام الإعارة مرة أخري ، حيث يرغب الزمالك في الاستفادة ماديا من بيع اللاعبين بدلا من الإعارة وتوفير أماكن في قائمة الفريق وكذلك عدم تحمل الزمالك أي أعباء مالية إضافية في حالة إعارات اللاعبين.