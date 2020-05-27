شكرا لقرائتكم تامر عبد الحميد "دونجا" يدعم شيكابالا بعد تعرضه للتنمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص تامر عبد الحميد دونجا نجم الزمالك الأسبق على دعم محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيض بعد حالة التنمر التي تعرض لها "الأباتشى" عبر مواقع التواصل الاجتماعى بسبب نشر صورة زوجته ونجله.

وكتب "دونجا" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر معلقا عليها:" أنت لما تغلط فى رمز من الاعبين أو رمز من الجماهير ، انت كده بتغلط فى جماهير الزمالك وبالمنطق ده جماهير الزمالك مش هتسكت و ترد عليك وتعرفك غلطك ".

أضاف نجم الزمالك الأسبق :" ربنا يهديكم لان احنا فى وضع صعب والمفروض ندعى ربنا يخرجنا منه مش نتريق ونشتم وجماهير الزمالك رد فعل".

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من ناحية أخرى وضعت إدارة نادي الزمالك خطة لتسويق اللاعبين المعارين الموسم الحالي إلي فرق خارجية عقب انتهاء الإعارة ، حيث سيتم بيع جميع اللاعبين المعارين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عدا الثنائي أحمد رفعت المعار إلي الاتحاد السكندري وأحمد فتوح المعار إلي سموحة وفقا لما اعلنه مرتضي منصور رئيس الزمالك ، كما تتضمن خطة التسويق اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم وفقا لرأي الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق والذي استقر بنسبة كبيرة علي اللاعبين الراحلين عن قائمة الزمالك الموسم المقبل.

وتتضمن خطة الزمالك لتسويق اللاعبين بعض الخطوط العريضة وفي مقدمتها عدم تجديد إعارة أي لاعب من المعارين، أو خروج الراحلين بنظام الإعارة مرة أخري ، حيث يرغب الزمالك في الاستفادة ماديا من بيع اللاعبين بدلا من الإعارة وتوفير أماكن في قائمة الفريق وكذلك عدم تحمل الزمالك أي أعباء مالية إضافية في حالة إعارات اللاعبين.