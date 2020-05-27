شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة يدعم شيكابالا: الفهد عم الناس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على دعم زميله في الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا بعد حالة التنمر التي تعرض لها "الأباتشى" عبر مواقع التواصل الاجتماعى بسبب نشر صورة زوجته ونجله.

ونشر جمعة صورة له مع شيكابالا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر معلقا عليها:" الفهد عم الناس".

من ناحية أخرى وضعت إدارة نادي الزمالك خطة لتسويق اللاعبين المعارين الموسم الحالي إلي فرق خارجية عقب انتهاء الإعارة ، حيث سيتم بيع جميع اللاعبين المعارين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عدا الثنائي أحمد رفعت المعار إلي الاتحاد السكندري وأحمد فتوح المعار إلي سموحة وفقا لما اعلنه مرتضي منصور رئيس الزمالك ، كما تتضمن خطة التسويق اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم وفقا لرأي الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق والذي استقر بنسبة كبيرة علي اللاعبين الراحلين عن قائمة الزمالك الموسم المقبل.

وتتضمن خطة الزمالك لتسويق اللاعبين بعض الخطوط العريضة وفي مقدمتها عدم تجديد إعارة أي لاعب من المعارين، أو خروج الراحلين بنظام الإعارة مرة أخري ، حيث يرغب الزمالك في الاستفادة ماديا من بيع اللاعبين بدلا من الإعارة وتوفير أماكن في قائمة الفريق وكذلك عدم تحمل الزمالك أي أعباء مالية إضافية في حالة إعارات اللاعبين.

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