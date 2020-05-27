شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يعلن دعمه لـ شيكابالا بالأحضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على دعم محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، بعد حملة السخرية التى تعرض لها من بعض الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا، عقب نشر صورته مع زوجته وابنه، وهو ما رفضه جملة وتفصيلاً جماهير القطبين "الأهلى والزمالك" وأكدوا أن الرياضة "أخلاق" وأن من يقوم بتلك الأشياء لا يتمتع بالأخلاق الرياضية.

ونشر مؤمن زكريا عبر صفحته الرسمية على تويتر، صورته خلال احتضان شيكابالا، مشيرًا إلى علاقة الحب والصداقة التى تربطهما بعيدًا عن الانتماء للأهلى أو الزمالك.

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وكان محمود عبد الرازق " شيكابالا " قائد فريق الزمالك حرص على نشر صورة له رفقة زوجته ونجله آدم احتفالا بعيد الفطر المبارك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام معلقا: "عيد سعيد" .

واستعان شيكابالا بأية قرأنية من سورة "المزمل" للرد على تلك الحملة التى تعرض لها، حيث نشر اللاعب عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، صورته التى قام أحد المشجعين بنشرها معلقًا عليها: "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلاً"، كما أعاد الفهد الأسمر نشر دعم عبد الله جمعة لاعب الزمالك له، حيث نشر الأخير صورتهما معلقًا عليها: "عم الناس".