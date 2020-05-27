شكرا لقرائتكم أسامة عرابي: أغلى لاعب في الدوري المصري مايساويش أكتر من 5 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد أسامة عرابي المدرب العام السابق للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أسعار اللاعبين في الدوري المصري الممتاز واصفا إياها بالمبالغ فيها بشكل كبير.

وقال أسامة عرابي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "عملية العرض الخاص باللاعبين وارتفاع الأسعار بها حالة من الخلل كبيرة للغاية فلا يوجد لاعب في مصر يستحق كل هذه الملايين".

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أضاف أسامة عرابي: "أغلى لاعب في الدوري المصري لا يستحق أكثر من 5 ملايين جنيه وما تمنحه الأندية للاعبين مبالغ فيه بشكل كبير للغاية ويجب خلال الفترة المقبلة تقليصه لان الأجور تضع ضغوط على مجالس الإدارات في الوقت الذي لا تستطيع فيه بعض الأندية الوفاء بالتزاماتها خلال الفترة الحالية بسبب توقف بطولة الدوري المصري الممتاز نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا في العالم بأكمله.

وارتفعت أجور اللاعبين في الدوري المصري الممتاز خلال الأعوام الماضية ما تسبب في أزمة حقيقة للعديد من الأندية التي عجزت عن الوفاء بسداد أجور اللاعبين.