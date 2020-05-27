شكرا لقرائتكم يوفنتوس يطالب برشلونة إدخال فرانكى دى يونجفي صفقة تبادلية مع ميراليم بيانيتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، عن مطالبة نادى يوفنتوس الإيطالي، من نظيره برشلونة الإسباني، إدخال لاعب الوسط الهولندى فرانكى دى يونج، فى الصفقة التبادلية مع لاعب الوسط البوسنى ميراليم بيانيتش، الذى يسعى البارسا، للحصول على خدماته فى سوق الانتقالات المقبلة، بعد رفض البرازيلى أرثر ميلو، الدخول فى الصفقة والإنضمام لليوفى.

ذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، أن يوفنتوس، طلب من برشلونة، إدخال نجمه الهولندى فرانكى دى يونج، فى الصفقة التبادلية لضم لاعب الوسط البوسنى بيانيتش، بعد رفض البرازيلى أرثر ميلو، لاعب الفريق الكتالونى، الإنضمام لفريق السيدة العجوز.

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أضافت الإذاعة الفرنسية، أن إدارة البارسا، سوف ترفض طلب العملاق الإيطالي، بإدراج دى يونج فى الصفقة التبادلية، خاصة وأن اللاعب صاحب الـ23 عاما، انضم الصيف الماضى من فريق أياكس الهولندى، مقابل 75 مليون يورو.

وتوصل الناديين إلى إتفاق يقضى بإنضمام بيانيتش، إلى برشلونة، ولكنهم يحاولون إقناع أحد نجوم خط وسط البارسا، بالرحيل إلى اليوفى، كجزء من الصفقة.

ويتصدر يوفنتوس، جدول ترتيب الدوري الإيطالي، خلال الموسم الحالى، برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، بعد مرور 26 جولة.