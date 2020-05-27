شكرا لقرائتكم أسامة عرابي يضع شروط انضمام طاهر محمد طاهر للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع أسامة عرابي المدرب العام السابق للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي شروط انضمام طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب الحالي لصفوف القلعة الحمراء.

وقال أسامة عرابي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "طاهر محمد طاهر لاعب قوي ومهم جدا ومن أهم المواهب التي نراها حاليا في الدوري المصري الممتاز ويمتلك خبرات وإمكانات تؤهله للنجاح في الأهلي".

أضاف أسامة عرابي ان النادي الأهلي سبق وأن ضم العديد من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية الكبرى أمثال صلاح محسن وغيرهم من اللاعبين لكنهم لم يستطيعوا التكيف مع الأهلي وتحقيق النجاح المطلوب منهم ومنهم من رحل عن الفريق دون ان يترك بصمة حقيقية.

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وأوضح أسامة عرابي ان شرط التأقلم مع النادي الأهلي وانضباطه وشخصية القلعة الحمراء شروط يجب أن تتوافر في طاهر محمد طاهر حتى يتمكن من النجاح في الفريق، لذلك قبل التعاقد مع اللاعب يجب أن يتم الرد على السؤال الأهم "هل ينجح في الفريق".