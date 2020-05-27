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شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستعين بالمهدى سليمان لتوعية الجماهير وحمايتهم من "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعانت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بالمهدى سليمان حارس مرمى الفريق الكروى الأول من أجل توجيه رسالة توعية للجماهير، حيث نشرت الصفحة صورة للاعب وعلى وجهه "الكمامة" معلقين عليها: "عليكم بضرورة ارتداء الكمامة الطبية عند الخروج من المنزل لحماية أنفسكم والأخرين من انتشار فيرس كورونا".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات حتى اليوم.
وأوضح ، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة ، من ضمنهم الـ 5205 متعافيين.
وأضاف أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 816 حالة وفاة.
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