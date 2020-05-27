شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 27 / 5 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء الموافق 27 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها إزالة لافتة "نادى القرن الحقيقى" التى سبق ووضعها مسئولو القلعة البيضاء على سور النادى منذ أيام، قبل أن يقوم مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بإزالتها وإرسالها للشركة المصممة لحذف شعار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وذلك بخلاف عرض الإيفوارى سليمانى كوليبالى على إدارة القلعة البيضاء وذلك لضمه فى الموسم الجديد لتعزيز خط الهجوم وسنقوم فى التقرير التالى باستعراض أبرز ما جاء اليوم داخل القلعة البيضاء.

رسمياً.. كاف يطالب الزمالك بإزالة اللوجو من لافتة نادى القرن خلال 48 ساعة

أرسل الاتحاد الأفريقى "كاف" خطاباً رسمياً إلى نادى الزمالك، يطالبه بإزالة الشعار الخاص بالاتحاد الأفريقى من اللافتة الخاصة التى علقت على جدران نادى الزمالك والخاصة بلقب القرن، وتضمن الخطاب ضرورة إزالة الشعار خلال 48 ساعة أو اتخاذ الكاف إجراءاته لحماية حقوقه.

الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

ومن جانبه، أكد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، عدم وجود أى خلاف مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، برئاسة أحمد أحمد، مشيرًا إلى أن الخلاف مع الرئيس السابق عيسى حياتو الذى منح لقب نادى القرن الأفريقى لمن لا يستحق، على حد وصفه.

ووفقا للموقع الرسمى بالزمالك، يؤكد مرتضى منصور رئيس الزمالك احترامه للخطاب المرسل من كاف بخصوص الشعار الخاص بالاتحاد الأفريقى الذى تم وضعه على لافتات نادى الزمالك، التى تؤكد أنه نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمجاملات وقام مجلس إدارة نادى الزمالك بإزالة اللافتات وإرسالها للشركة التى صممتها لحذف شعار كاف، وذلك قبل تركيبها مرة أخرى فى إشارة إلى أحقية نادى الزمالك باللقب.

الزمالك فى بيان: الكاف لم يُهددنا بسبب لافتة القرن.. وسنتحرك قانونيا

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كما أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بيانا رسميا عبر موقع النادى الرسمى بشأن بعض الخطابات التى تداولها البعض فى الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، بشأن تهديد الزمالك بعقوبات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قد تصل إلى الاستبعاد من البطولات وهو ما ينفيه الزمالك حيث أرسل الـ"كاف" خطاباً رسمياً إلى النادى الأبيض يطالبه بإزالة الشعار الخاص بالاتحاد الأفريقى من اللافتة الخاصة التى علقت على جدران نادى الزمالك والخاصة بلقب القرن، وتضمن الخطاب ضرورة إزالة الشعار خلال 48 ساعة أو اتخاذ الكاف إجراءاته لحماية حقوقه وهو ما استجاب له نادى الزمالك بإزالة اللافتة من أجل تعديلها وإزالة شعار الكاف. وجاء بيان نادى الزمالك وفقا للموقع الرسمى كالتالى: وجاء بيان نادى الزمالك وفقا للموقع الرسمى كالتالى: يوجه مجلس إدارة تحذير إلى بعض المغرضين الحاقدين الذين يوجهون سمومهم تجاه القلعه البيضاء من وقت لآخر وكان آخرها نسب بعض الخطابات المزورة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن تحذيرات لنادي الزمالك بسبب لافتة نادي القرن الحقيقي التي قام النادي بنشرها في الأيام الماضية، قبل أن يقوم المجلس بإزالة اللافتة من أجل حذف شعار الكاف فقط منها بناءا على الاتفاق مع مسئولي الكاف كونه علامة تجارية، لكن لم يصل الأمر إلى أي خلافات أو تحذيرات من مسئولي الاتحاد الإفريقي للنادي بشأن أي عقوبات أو تهديدات كما انتشر في الساعات الماضية من خلال خطاب مفبرك.

مرتضى منصور يعلن التقدم ببلاغ ضد منتحل هويته عبر "انستجرام"

فيما أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الحساب الرسمي والوحيد الخاص به عبر موقع "انستجرام" هو "mortadaa.mansour"، مشددا إنه تم تقديم بلاغ رسمي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الحساب الذي ينتحل شخصيته ويحمل اسم"mortadamansour.official"، وجاء ذلك الإعلان عبر موقع القلعة البيضاء بشكل رسمى بعد انتشار بعض المحادثات الخاصة برئيس نادى الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعى من خلال ذلك الحساب الوهمى الذى شدد رئيس النادى الأبيض عدم امتلاكه له وإنه له حساب واحد عبر موقع انستجرام ولا يوجد حسابه غيره.