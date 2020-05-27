شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يستطلع رأى الجماهير لاختيار اسم مولودته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على استطلاع رأي الجماهير ومتابعيه عبر انستجرام، فى اسم ابنته، التى رزقه الله بها أمس الثلاثاء، حيث قام اللاعب بتخيير متابعيه بين اسم "سيليا وايلا" ليختاروا الأفضل من وجهة نظرهم قبل أن يستقر اللاعب على اسم مولودته، التى تمثل له حيرة كبيرة ولم يستقر على اسمها حتى الأن.

ورُزق أحمد سيد زيزو، بأول مولود له "بنت" حيث قام اللاعب بنشر صورته عبر حسابه الشخصى على إنستجرام أمس الثلاثاء، يحمل فيها مولودته وعلق عليها قائلا: "الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلها من عبادك الصالحين واجعلها من الذرية الصالحة".

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وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك رفض فكرة رحيل الثنائي أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما لاعبا وسط الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتمسك ببقائهما وعدم السماح لهما بالاحتراف في حلة تلقيهم عروض رسمية ، وكشف مصدر داخل الجهاز الفني بالزمالك ان المدير الفني الفرنسي رفض تماما فكرة احتراف الثنائي في الموسم المقبل مؤكدا أنهما ضمن القوام الأساسي للفريق، وأنهما يجيدان اللعب في اكثر من مركز داخل الملعب مما يجعلهما من اللاعبين " الجوكر " في قائمة الفريق.

ووجه مسئولو الزمالك تحذيراً إلى جميع لاعبى الفريق الأبيض بضرورة عدم الظهور الإعلامى، خلال الفترة المقبلة، دون الحصول على إذن مسبق، بعدما قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق بسبب ظهوره فى أحد برامج المقالب التليفزيونية، وقام اللاعب بتوجيه الشكر إلى رئيس القلعة البيضاء قائلاً عنه، "مرتضى منصور يعاملنا كالأب، وتقبلت تماماً العقوبة المالية عند توقيعها على ولكننى لم أكن أعلم أنه مقلب".