شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. ماذا قدم كوليبالى بعد ترشيحه لقيادة هجوم الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو الزمالك عدد من الترشيحات عن طريق نبيل أبو زيد وكيل اللاعبين لضم الإيفوارى سليمانى كوليبالى، مهاجم الأهلى السابق، والنجم الساحلى الحالى، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط هجوم الأبيض فى الموسم الجديد، ومن المقرر، أن تشهد الأيام الجارية، حسم مسئولى قلعة ميت عقبة ملف الصفقات الجديدة بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، حيث كشف مصدر مطلع بالقلعة البيضاء إن إدارة نادى الزمالك بالتشاور مع المدرب ستحدد عدد الأجانب المقرر استقدامهم وفقًا للائحة الموسم الجديد حيث سيتم استقدام لاعبًا واحدًا فقط، إلى جانب ثلاثى الأبيض فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم حال سماح اللائحة بأربع لاعبين فقط، ويستعرض ”الخليج 365” فى السطور التالية كل ما قدمه الإيفوارى كوليبالى حتى يتم ترشيحه للانضمام لصفوف الأبيض فى الموسم الجديد..

- مسيرة كوليبالى من البداية حتى الانضمام للنجم الساحلى

يُعد نادى النجم الساحلى هو أخر محطات المهاجم الإيفوارى كوليبالى، صاحب الـ 25 عاما حيث إنه من مواليد 26 ديسمبر 1994، فقد كانت أولى محطاته فى إيطاليا وتحديدًا بنادى سيينا الذى لعب له موسم 2010–2011 وشارك فى 11 مباراة لفريق تحت 19 سنة بالنادى، وسجل هدفًا.

بدأ سليمانى كوليبالى مسيرته الدولية من بوابة منتخب كوت ديفوار تحت 17 سنة فى بطولة كأس العالم للناشئين 2011، حين سجل تسعة أهداف فى أربعة مباريات بواقع هدف أمام أستراليا، 4 أهداف أمام الدنمارك، وهاتريك فى مرمى البرازيل، كما سجل كوليبالى أيضًا هدف فى مباراة منتخب بلاده أمام فرنسا والتى انتهت بهزيمة كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليودع البطولة من دور الـ16.

تصدر كوليبالى قائمة الهدافين فى البطولة، حيث سجل تسعة من الأهداف العشر التى سجلتها كوت ديفوار فى كأس العالم، ليعادل الرقم القياسى لأكبر عدد من الأهداف يسجلها أى لاعب فى بطولة واحدة بكأس العالم للناشئين وهو الرقم المسجل باسم الفرنسى فلورينت سيناما فى مونديال الناشئين عام 2001.

لُقب كوليبالى بـ "دروجبا الجديد" فى إشارة لمواطنه اللاعب ديدييه دروجبا، وفى يوم 18 يوليو 2011 أعلن نادى توتنهام هوتسبر تعاقده مع كوليبالى عقب أدائه المبهر فى كأس العالم تحت 17 سنة التى أقيمت فى المكسيك، وشارك مع فريق توتنهام تحت 23 عاما، فى 18 مباراة أحرز خلالهم 5 أهداف.

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ثم انتقل بعدها لعدد من الأندية وكانت أطول فترة لعب له مع نادى بيتربورو يونايتد الإنجليزى الذى يلعب فى الدرجة الثانية، حيث شارك معه فى 32 مباراة أحرز خلالهم 6 أهداف وصنع 4 أهداف.

وأخيرًا شارك كوليبالى مع النجم الساحلى الذى انضم له بداية من الموسم الجارى، فى 9 مباريات من بينهم 4 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا، فيما أحرز مع الفريق التونسى هدفين.

- كوليبالى مع الأهلى

لا يُعد كوليبالى غريبًا عن أجواء الكرة المصرية، حيث سبق وانضم لصفوف الأهلى موسم 2016 / 2017، قبل أن يُفاجئ الجميع بهروبه من القلعة الحمراء ومغادرته القاهرة دون علم ناديه فجر يوم 25 مايو 2017، بجواز سفر إيطالى يحمله بخلاف جواز سفره الإيفوارى الذى كان قد سلمه لمسئولى الأحمر، بعدما انضم لصفوف الفريق بـ 4 أربعة أشهر فى فترة الانتقالات الشتوية وقتها قادمًا من كيلمارنوك الاسكتلندى مقابل 800 ألف إسترلينى، حيث اتهم المهاجم الإيفوارى إدارة الأهلى بسوء المعاملة، ليرد مسؤولو القلعة الحمراء بتقديم شكوى ضده لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم، وبعد جلسات تحكيمية حصل الأهلى على حكم بتغريم اللاعب مليون وأربعمائة ألف دولار، لكن كوليبالى لم يلتزم بالسداد أكثر من مرة مما ترتب عليه إيقافه إلى أن تدخل نادى النجم الساحلى وقام بشراء كوليبالى وبدأ التفاوض لإنهاء الأزمة نظير حصول الأحمر على مستحقاته المالية.

وإجمالاً شارك كوليبالى مع الأهلى فى 12 مباراة أحرز خلالهم 6 أهداف وحصل على إنذار واحد، فيما توج مع القلعة الحمراء ببطولتى الدورى الممتاز وكأس مصر.