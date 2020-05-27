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أسامة عرابي يضع شروط انضمام طاهر محمد طاهر للأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع أسامة عرابي المدرب العام السابق للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي شروط انضمام طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب الحالي لصفوف القلعة الحمراء.

قال أسامة عرابي المدرب العام السابق للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أنه سيئ الحظ عندما انضم للجهاز الفني المعاون للمدرب الشهير مارتن يول في القلعة الحمراء.

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أضاف أسامة عرابي في تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة": العديد من المدربين المصريين خدمتهم الظروف عندما تولوا مهمة المدرب المساعد في الأهلي مثلما حدث مع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الذي حصل على الفرصة الكاملة عقب رحيل مانويل جوزيه عن صفوف القلعة الحمراء، ونفس الأمر مع محمد يوسف وغيرهم من المدربين.

وأشار عرابي أن أي من هؤلاء المدربين لم يأتي من الخارج للعمل بالفريق في البداية ولكن الظروف دفعته لقيادة النادي الأهلي على عكسي تماماً فقد كنت مدرب سيء الحظ خاصة وأنني تولت لمهمة لمباراة واحدة فقط وانتهى الموسم عقب رحيل مارتن يول ولم تتاح لي الفرصة الكاملة في الأهلي.

وقال أسامة عربي: "حلمي تدريب الأهلي في المستقبل فهو حلم مشروع لأي لاعب حمل شارة كابتن الفريق لكن الظروف لم تسمح لي حتى الآن بهذه المهمة لكنه سيظل أمل أبحث عنه في المستقبل".

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