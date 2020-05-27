حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 27 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 27 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، خطوة أخيرة تفصل فايلر عن تجديد عقده مع الأهلي

خطوة أخيرة تفصل فايلر عن تجديد عقده مع الأهلي.. تعرف عليها

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نقل محمود سعد المدير الفى للجبلاية للمستشفي ووضعه تحت الملاحظة

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