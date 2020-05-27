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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 27 / 5 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 27 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، خطوة أخيرة تفصل فايلر عن تجديد عقده مع الأهلي
خطوة أخيرة تفصل فايلر عن تجديد عقده مع الأهلي.. تعرف عليها
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