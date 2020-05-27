بيان رسمي من الزمالك عن "خطاب كاف": تم الاتفاق على إزالة اللافتة ولم يتم تحذيرنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

وجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تحذيرا لأشخاص أسماهم "مغرضين يوجهون سمومهم تجاه القلعه البيضاء من وقت لآخر"، فيما يخص ملف لقب نادي القرن.

وتمسك مجلس القلعة البيضاء بحقه في لقب نادي القرن الأفريقي، حيث أشار في بيان رسمي: "مازالت هناك محاولات لطمس الحقائق التاريخية بأحقية الزمالك في اللقب".

كما حذر مجلس إدارة الزمالك من خطابات وصفها بالـ"مزورة" التي يتم نسبها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فيما يخص تهديد القلعة البيضاء بسبب "لافتة نادي القرن".

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وأزال نادي الزمالك اللافتات التي تشير لأحقيته بتلقيبه بـ"نادي القرن"، حيث تم إرسالها للشركة المصممة لحذف شعار كاف وإعادة تركيبها مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، وذلك وفقا لما أشار له الموقع الرسمي للزمالك.

وأضاف بيان القلعة البيضاء: "تم إزالة اللافتة من أجل حذف شعار الكاف فقط منها بناءً على الاتفاق مع مسئولي الكاف كونه علامة تجارية، لكن لم يصل الأمر إلى أي خلافات أو تحذيرات من مسئولي الاتحاد الإفريقي للنادي بشأن أي عقوبات أو تهديدات كما انتشر في الساعات الماضية من خلال خطاب مفبرك".

وأِشار البيان: "ستتم مقاضاة أي وسيلة إعلامية تقوم بنشر أي خطاب مزور، وسيكون هناك تحرك قانوني من نادي الزمالك حيال ذلك الأمر للتصدي لمحاولات المغرضين لعرقلة تحركات الزمالك ومجلس إدارته في الحصول على حقه في لقب نادي القرن".

واختتم البيان: "يقوم مجلس إدارة الزمالك بتجهيز كل الوثائق التي تؤكد أحقية النادي في الحصول على اللقب كونه الأكثر تتويجا بالألقاب الإفريقية حتى نهاية القرن الماضي".