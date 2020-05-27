الأهلي يوضح لمصراوي حقيقة إصابة أحد عامليه بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

نفى محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وجود أي إصابات بفيروس كورونا المُستجد كوفيد_19 بين عمال النادي كما أُشيع خلال الساعات الماضية.

وأضاف مرجان في تصريحات خاصة لمصراوي:"الحمدلله لايوجد أي إصابات وربنا يحفظ الجميع وحال وجود إصابة سنُعلن فهناك شفافية في الأمر ولا أحد يستطع إخفاء ذلك ليس في الأهلي بل بجميع مؤسسات الدولة".

وأتم المدير التنفيذي للأهلي حديثه بالإشارة إلى إنهم يتابعون حالات عاملي النادي الصحية أول بأول.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد عقد اجتماعاً بنهاية مارس الماضي، عن طريق الفيديو كونفرانس تماشيا مع خطة التباعد الاجتماعي لتجنب تفشي وباء كورونا.

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واتخذ مجلس الأهلي 4 قرارات، وهي استمرار العمل بقرار تعليق النشاط الرياضي وإغلاق النادي وفروعه المختلفة لمدة أسبوعين، اعتبارًا من أول أبريل، اتساقًا مع قرارات الدولة في هذا الإطار لمكافحة انتشار فيروس كورونا وهو الأمر الذي تم مده حتى الآن

كما قرر المجلس تكليف أعضاء مجلس الإدارة بتقديم دراسة لتنمية موارد النادي لمواجهة الظروف الطارئة الاستثنائية الحالية، بعد قرار تعليق النشاط الرياضي.

وكذلك تم تكليف الإدارة التنفيذية ومدير عام النشاط الرياضي، ومدير الكرة، ومدير قطاع الناشئين، ومدير أكاديمية كرة القدم، كل في مجال عمله، لوضع تصور لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وما ترتب عليها من توقف النشاط.

واعتمد المجلس مجموعة من القرارات التي تخص النشاط الرياضي مع التنسيق مع الأجهزة الفنية المختلفة لمتابعة اللاعبين في مختلف الفرق الفردية والجماعية، والتأكيد على سلامة الجميع واتباع كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.