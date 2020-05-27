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الخطيب يناقش السيولة المالية بالأهلي خلال فترة التوقف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، اجتماعًا اليوم الأربعاء، مع الإدارة المالية بناديه؛ لمناقشة بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة في النادي والترتيب لمواجهة الالتزامات المالية خلال المرحلة المقبلة.

شهد الاجتماع مناقشة الخطيب للإدارة المالية في كافة التفاصيل الخاصة بالالتزامات المطلوبة خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع الموقف المالي للنادي حالياً.

وتطرق اجتماع اليوم لمناقشة بعض الموارد المنتظرة بالرغم من تأثير توقف النشاط الرياضي على العوائد المالية للأندية.

وكانت وزارة قد أوقفت النشاط الرياضي منذ منتصف شهر مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس المُستجد كوفيد_19.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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