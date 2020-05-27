الخطيب يناقش السيولة المالية بالأهلي خلال فترة التوقف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، اجتماعًا اليوم الأربعاء، مع الإدارة المالية بناديه؛ لمناقشة بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة في النادي والترتيب لمواجهة الالتزامات المالية خلال المرحلة المقبلة.

شهد الاجتماع مناقشة الخطيب للإدارة المالية في كافة التفاصيل الخاصة بالالتزامات المطلوبة خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع الموقف المالي للنادي حالياً.

وتطرق اجتماع اليوم لمناقشة بعض الموارد المنتظرة بالرغم من تأثير توقف النشاط الرياضي على العوائد المالية للأندية.

وكانت وزارة الرياضة قد أوقفت النشاط الرياضي منذ منتصف شهر مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.