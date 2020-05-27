رابطة الدوري الإنجليزي تعلن اكتشاف 4 إصابات جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن اكتشاف 4 إصابات جديدة بكورونا من 3 فرق بالبريميرليج

وتم إجراء 1008 اختبار كورونا يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين للاعبي وموظفي أندية الدوري الإنجليزي، وستجرى الجولة الرابعة من المسح يومي الخميس الجمعة المقبلين.

ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي اليوم بيانا عن نتائج الجولة الثالثة لفحص كورونا في البريميرليج، جاء نصه:" يؤكد الدوري الإنجليزي اليوم أنه تم اختبار 1008 لاعبًا وموظفًا بالأندية ليومي الاثنين 25 مايو والثلاثاء 26 مايو، و أظهرت نتائج هذه الاختبارات أربعة حالات إيجابية من ثلاثة أندية".

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وواصل بيان رابطة بريميرليج:" سيتم عزل اللاعبون أو موظفو الأندية الذين ثبتت إصابتهم لمدة سبعة أيام".

"سابقًا ، في الفترة ما بين 19-22 مايو ، تم اختبار 996 لاعبًا وموظفًا، واكتشف حالتي إصابة بكورونا، كذلك سبقهم اختبار حوالي 748 يومي 17 و18 مايو، وتبين حينها ستة حالات إيجابية من ثلاثة أندية".

"بالنسبة للجولة الرابعة من اختبارات كورونا ، سيتم زيادة عدد الاختبارات المتاحة لكل نادٍ"

وجاء في ختام البيان:" يقدم الدوري الإنجليزي الممتاز هذه المعلومات المجمعة لأغراض نزاهة وشفافية المنافسة، ولن تقدم الرابطة تفاصيل فيما يخص أسماء الأندية أو الأفراد ، وسيتم الإعلان عن النتائج بعد كل جولة من الاختبارات".