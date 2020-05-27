"الخليج 365" ينشر "خطاب التهديد" للزمالك لإزالة شعار كاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مصطفى:

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خطابًا إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعد استخدام الأخير لشعار "كاف"، في إحدى اللافتات التي تشير إلى نادي الزمالك هو "نادي القرن الحقيقي".

وذكر الاتحاد الأفريقي في خطابه أن "كاف" بصفته الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأفريقي، وهو المالك الحصري لأي حقوق متعلقة بشعاره وهويته، فإن استخدام نادي الزمالك لشعار "كاف" ووضعه على لافتات بمحيط النادي دون إذن مسبق تسبب في أضرار جسيمة لـ"كاف".

وجاء في الخطاب أنه بناءً على ما سبق، فإنه يجب على نادي الزمالك إزالة شعار "كاف" من جميع اللافتات، والامتناع عن أي عمل آخر قد يضر بحقوق ومصالح "كاف"، مع الرد على ذلك الخطاب خلال 48 ساعة من استلام هذه الرسالة والتأكيد على احترام طلبات "كاف" بعد الأضرار التي حدثت.

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واعتبر الخطاب أن عدم امتثال الزمالك للطلبات المذكورة في الخطاب، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد نادي الزمالك، لحماية حقوق ومصالح "كاف".