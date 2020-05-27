نيمار يقود انقسام داخل باريس سان جيرمان

بدأ البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي التمرد على إدارة النادي، من أجل السماح له بالرحيل عن حديقة الأمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والعودة مرة أخرى إلى صفوف برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن نيمار بدأ مسلسل تمرده على باريس سان جيرمان حيث رفض الموافقة على تخفيض راتبه بسبب انتشار وباء فيروس

كورونا .، للضغط على إدارة ناديه الفرنسي، من أجل السماح له بالذهاب إلى برشلونة هذا الصيف.

وتسببت مفاوضات ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان مع اللاعبين لتخفيض رواتبهم إلى انقسام في غرفة الملابس بين أولئك الذين يعارضون تخفيض رواتبهم مثل نيمار، وأولئك الذين يؤيدون قرار تخفيض

الرواتب بنسبة 70٪ مثل ماركينيوس.

وأوضحت الصحيفة أن نيمار وتياجو سيلفا وإدينسون كافاني وأندير هيريرا وخوان بيرنات يرفضون خفض الرواتب، بينما يتواجد كيليان مبابي وماركينيوس في المجموعة الثانية، الموافقة على خفض رواتبهم.

وفي الوقت الحالي، لاعبو باريس سان جيرمان عاطلون عن العمل جزئيًا، لذا فهم لا يتلقون سوى 84 ٪ من رواتبهم، وهو انخفاض غير كاف في أعين الإدارة، الذين يخشون من أن الخسائر بسبب توقف المسابقات هذا الموسم ستصل إلى 200 مليون يورو.