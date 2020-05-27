الدوري الألماني.. فورتونا دوسلدورف ينتزع فوزًا غاليًا أمام شالكه

حقق فريق فورتونا دوسلدورف فوزًا غاليًا على ضيف شالكه بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني.

بادر شالكه بالتقدم عن طريق لاعبه

وستون مكيني في الدقيقة 53، قبل أن يعدل فورتونا النتيجة لصالحه بهدفين متتاليين في الدقيقتين 63، 68، عن طريق روبن هيننينجز وكينان كرامان.

بهذه النتيجة يصعد فورتونا دوسلدروف إلى المركز الخامس عشر بترتيب الدوري الألماني برصيد 27 نقطة، في حين يحتفظ شالكه بالمركز الثامن برصيد 37 نقطة.

يذكر أن بايرن ميونيخ يتصدر ترتيب الدوري الألماني برصيد 64 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند الذي يحل وصيفًا