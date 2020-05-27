نادي بريشيا يدرس فسخ عقد بالوتيلي بسبب كورونا

يدرس نادي بريشيا الإيطالي، فسخ عقد مهاجم الفريق ماريو بالوتيلي، بسبب رفضه إجراء اختبارات فيروس كورونا قبل التدريبات الجماعية للفريق.

وأفادت صحيفة لاجازيتا الإيطالية، اليوم الأربعاء، أن بالوتيلي رفض الذهاب

للتدريبات وكذلك الخضوع لفحوصات فيروس كورونا، مشيرة أن اللاعب زعم أنه مريض ولم يخرج من منزله.

وأضافت الصحيفة أن نادي بريشيا

أرسل طبيبًا للاطمئنان على الحالة الصحية لبالوتيلي، مؤكدة أن اللاعب تبين أنه لم يعاني من أي أمراض.

وأشار التقرير أن نادي بريشيا يدرس فسخ التعاقد مع المهاجم الإيطالي المثير للجدل في حال إصراره على عدم إجراء فحص فيروس كورونا.