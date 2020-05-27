شاهد.. شيكابالا يرد على هجوم جماهير الأهلي

قام محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بالرد على هجوم جماهير الأهلي الذي تعرض له خلال الساعات الماضية. ونشر لاعب الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" آية قرآنية متمثلة في قول الله تعالى: "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا". الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" آية قرآنية متمثلة في قول الله تعالى: "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا". ونشر شيكابالا صورة له رفقة زوجته خلال الساعات الماضية لتقوم جماهير الأهلي بمهاجمته على مواقع التواصل الاجتماعي. جدير بالذكر أن شيكابالا توج مع الزمالك بالسوبر المصري على حساب الأهلي بالفوز على الفريق الأحمر بركلات الترجيح.

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