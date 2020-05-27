الدوري الألماني.. شوط سلبي بين شالكه وفورتونا دوسلدورف

انتهى الشوط الأول بين فريقي فورتونا دوسلدورف وشالكة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وذلك في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني.

شهد الشوط الأول حصول لاعبا شالكه أوزان كاباك وجويدو برجستلر على بطاقتين صفراويتين، ولم يشهد الشوط الاول هجمات خطرة لكلا الفريقين.

وبدأ شالكه بتشكيل مكون من :

ماركوس شوبرت في حراسة المرمى، ورباعي دفاعي باستيان أوكزيبكا وماتيا ناستاسيتش وجونجو كيني وأوزان كاباك، وفي خط الوسط دانيال كاليجيري، وساليف ساني، والساندرو شوف وويستون ماكيني وفي خط الهجوم جويدو برجستلر وماتوندو رابى.