الدوري الألماني.. يونيون برلين يتعادل إيجابيًا مع ماينتس في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين فريقي يونيون برلين وماينتس بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وذلك في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني.

بادر فريق ماينتس بالتقدم عن طريق لاعبه ريد باكو في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل ماركوس أنغفارتسن لصالح

يونيون برلين في الدقيقة 33 من الشوط الأول.

وبدأ يونيون برلين بتشكيل مكون من العناصر التالية، رافال غيكيويز في حراسة المرمى، ورباعي في خط الدفاع نيفن سوبوتيتش، وكفين شلوتيربيك، ومارفن فريدريتش، وجوليان رييرسون، وفي خط

الوسط روبرت أندريتش وكريستيان غنتنر، وكريستوفر تريمل، وماريوس بولتر، وفي خط الهجوم ماركوس إنجفارتسين، سيباستيان أنديرسون.

في حين بدأ ماينتس بتشكيل مكون من : في حراسة المرمى فلوريان مولر، ورباعي دفاعي موسى نياشات،، وأليكساندر هاك، وجيفري بروما،، وريدل باكو، وفي خط الوسط بيير مالونج، ولياندرو باريرو، وروبن كويسون، وجيان بويتويس، وثنائي هجومي مكون من تي أونيي، وجان ماتيتا.