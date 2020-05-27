إبراهيموفيتش يغادر إيطاليا بعد إصابته أثناء التدريبات مع ميلان

أفادت تقارير صحفية أن زلاتان إبراهيموفيتش نجم نادي ميلان الإيطالي، غادر إيطاليا متجهًا إلى السويد بعد إصابته في التدريبات الجماعية للفريق أمس.

وكان إبراهيموفيتش تعرض لإصابة قوية خلال تدريبات ميلان، أثارت التكهنات

حول مستقبل المهاجم السويدي مع الفريق الإيطالي، قبل أن يحسم المتحدث الرسمي لنادي ميلان ويؤكد أن إصابة إبراهيموفيتش ليست قوية وسيعود للتدريبات خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت صحيفة ديلو سبورت الإيطالية، أن نادي ميلان سمح لإبراهيموفيتش بالعودة إلى عائلته في السويد.

يذكر أن الدوري الإيطالي متوقف منذ شهر مارس الماضي لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا، وتشير التكهنات إلى احتمالية عودته مرة أخرى في منتصف يونيو المقبل.