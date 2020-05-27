جدو يعلق على أزمة هجوم جماهير الأهلي على شيكابالا

وجه محمد ناجي جدو لاعب الأهلي الأسبق ومهاجم الجونة الحالي رسالة خاصة بشأن أزمة الهجوم على محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك.
وكتب جدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ""الخوض في الأعراض وحياة الناس الشخصية، لا من الدين ولا الأخلاق ولا حتى من التشجيع اللي اتعودنا عليه".
وكان شيكابالا تعرض لهجوم من جماهير الأهلي فورنشره لصورة مع زوجته ونجله آدم.
وشارك شيكابالا في تتويج الزمالك بكأس السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات ونجح الزمالك في التتويج به عقب الفوز على الأهلي بركلات الترجيح.
وكان انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة تسبب في توقف النشاط الرياضي بمعظم دول العالم.
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