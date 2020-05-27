الزمالك يكشف حقيقة تهديدات الكاف بشأن لافتة نادي القرن

وجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور تحذير إلى بعض المغرضين الحاقدين الذين يوجهون سمومهم تجاه القلعه البيضاء من وقت لآخر وكان آخرها نسب بعض الخطابات المزورة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن تحذيرات لنادي الزمالك بسبب لافتة نادي القرن الحقيقي التي قام النادي بنشرها في الأيام الماضية، قبل أن يقوم المجلس بإزالة اللافتة من أجل حذف شعار الكاف فقط منها بناءً على الاتفاق مع مسئولي الكاف كونه علامة تجارية، لكن

لم يصل الأمر إلى أي خلافات أو تحذيرات من مسئولي الاتحاد الإفريقي للنادي بشأن أي عقوبات أو تهديدات كما انتشر في الساعات الماضية من خلال خطاب مفبرك.

ويبدو أن البعض مازال يواصل فن طمس الحقائق التاريخية بأحقية الزمالك في لقب نادي القرن، ووصل الحقد لديهم بأن يستغل نشر خطابات مزوره من أجل تحويل مسار القضية من خلال الكذب فى بعض

وسائل الإعلام

ويؤكد مجلس إدارة الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور أن هناك اتصالات مستمرة مع مسئولي الكاف الذين أكدوا لرئيس القلعة البيضاء على عدم صحة الخطابات المزورة التي انتشرت في الساعات الماضية.

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وسيقوم مسئولي الكاف والزمالك بمقاضاة أي وسيلة إعلامية تقوم بنشر أي خطاب مزور، وسيكون هناك تحرك قانوني من نادي الزمالك حيال ذلك الأمر للتصدي لمحاولات المغرضين لعرقلة تحركات الزمالك ومجلس إدارته في الحصول على حقه في لقب نادي القرن.

ويقوم مجلس إدارة الزمالك بتجهيز كل الوثائق التي تؤكد أحقية النادي في الحصول على اللقب كونه الأكثر تتويجا بالألقاب الإفريقية حتى نهاية القرن الماضي.