الاتحاد الألماني يحدد مواعيد مباريات كأس ألمانيا

حدد الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مواعيد مباريات نصف نهائي كأس ألمانيا، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي لأكثر من شهرين على إثر تفشي فيروس كورونا.
وأعلن الاتحاد الألماني في بيان رسمي، أن موعد مباراتي نصف نهائي كأس ألمانيا ستقام في يوميالتاسع والعاشر من شهر يونيو المقبل، في حين يقام نهائي الكأس في الرابع من شهر يوليو.
وبحسب بيان الاتحاد الألماني فإن باير ليفركوزن سيحل ضيفًا على فريق ساروبروكن في التاسع من يونيو، فيحين يصطدم آينتراخت فرانكفورت بالعملاق البافاري بايرن ميونيخ في اليوم التالي.
وأضاف الاتحاد الألماني أن مباراة نهائي الكأس ستكون في الرابع من شهر يوليو المقبل على ملعب برلين الأوليمبي بالعاصمة الألمانية، دون حضور جماهيري.
يذكر أن منافسات الدوري الألماني عادت مرة أخرى في الأسبوع الماضي بعد توقفت في شهر مارس الماضي على إثر تفشي فيروس كورونا.
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