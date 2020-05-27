رياضة | يوفنتوس يصرف النظر عن بوجبا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يصرف النظر عن بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الحديث مازال مستمراً عن مستقبل الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي والذي ينتهي عقده مع الشياطين الحمر في 2021 مع وجود بند التجديد لموسم إضافي.

وأكدت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية أن يوفنتوس تخلى عن فكرة التعاقد مع بول بوجبا خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات الصيفية.

وعلى نفس الجانب، أفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن يوفنتوس أبلغ بوجبا بأنه يتوجب عليه خفض راتبه في حال أراد العودة إلى صفوف السيدة العجوز علمًا بأنه يتقاضى 12 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية مؤخرًا إلى أن مانشستر يونايتد على إستعداد لبيع بول بوجبا في الصيف المقبل خوفًا من رحيله مجانًا في صيف 2021 بينما يعتبر ريال مدريد من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد معه.