رياضة | الزمالك يستقر على عودة الثلاثي الأجنبي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يستقر على عودة الثلاثي الأجنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عودة الثلاثي الأجنبي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد اوناجم خلال الايام القليلة الماضية.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، يبحث إمكانية عودة الثلاثي الأجنبي إلى مصر خلال الايام القادمة، تحسبا إلى استئناف التدريبات الجماعية للفريق في منتصف يونيو.

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ويحاول مسؤولو الأبيض إيجاد حل لعودة الثلاثي الأجنبي إلى مصر، في ظل توقف حركة الطيران الدولية بين القاهرة وتونس، والقاهرة والمغرب.

ويسعى مجلس الزمالك إلى عودة اللاعبين الأجانب تحسبا إلى استئناف بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠، وذلك بعد تصريحات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعودة النشاط الرياضي في مصر بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

ويخوض الثلاثي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد اوناجم مجموعة من التدريبات الفردية بالمنزل خلال فترة التوقف الحالية بسبب مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.