رياضة | لايبزيج يقع في فخ التعادل أمام هيرتا برلين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر لايبزيج يقع في فخ التعادل أمام هيرتا برلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، موقعة لايبزيج مع ضيفه هيرتا برلين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبقي لايبزج، الذي حقق تعادله الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني.

أما هيرتا، الذي كان يأمل في تحقيق فوزه الثالث على التوالي، فرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر.

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وبادر هيرتا بتسجيل هدف مبكر حمل توقيع لاعبه الصربي ماركو جروجيتش في الدقيقة التاسعة، لكن لوكاس كلوسترمان تعادل لفريق لايبزج في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث اضطر لايبزج للعب بعشرة لاعبين عقب طرد مارسيل هالستينبيرج في الدقيقة 63 لحصوله على الإنذار الثاني.

ورغم النقص العددي، أضاف باتريك سيتشيك الهدف الثاني لفريق لايبزج في الدقيقة 68، لكن فرحة أصحاب الأرض بهدف التقدم لم تدم طويلا، بعدما أحرز كريستوف بيونتيك هدف التعادل لهيرتا في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة واحدة.