رياضة | الأهلي يقترب من تجديد عقد عسيري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من تجديد عقد عسيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات عبد الفتاح عسيري، نجم نادي أهلي جدة السعودي قريبًا من تجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث فتح مسؤولي النادي السعودي قنوات الاتصال مع اللاعب لتمديد عقده قبل دخوله في الفترة الحرة والتي تسمح له بالتوقيع لأي فريق أخر.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية بموقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر لم تكشف هويتها أن عرض الأهلي سيكون الحد الأعلى من الرواتب طبقا للائحة لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم للاعبين المحليين. ومن المنتظر أن يتم الحديث مع عسيري خلال الأيام المقبلة لمعرفة طلباته المالية للتجديد.

وأضافت أن ملف عسيري يحظى بمتابعة واسعة من عبد الإله مؤمنة رئيس النادي والأمير منصور بن مشعل المشرف العام على فريق كرة القدم.

ويدخل عسيري فترة الستة أشهر الحرة من عقده في منتصف يونيو المقبل، ويحظى اللاعب الدولي باهتمام من قبل أحد أندية العاصمة الرياض للتعاقد معه حال دخوله الفترة الحرة.