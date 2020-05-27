رياضة | تفاصيل إصابة هالاند أمام البايرن

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل إصابة هالاند أمام البايرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن تفاصيل إصابة هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند التي تعرض لها خلال مواجهة بايرن ميونيخ يوم امس بالدوري الالماني.

وتم استبدال هالاند في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، ولم يكن من الواضح في بداية الأمر كيف حدثت الإصابة.

وقال اللاعب النرويجي السابق يان آيج فيورتوفت في وقت لاحق عبر حسابه على تويتر، بعد مراجعته لقطات تلفزيونية: "اصطدم هالاند بحكم المباراة وأصيب بالتواء في الركبة، وهو ما أجبره على الخروج".

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ومن جانبه، قال المدير الفني لفريق دورتموند، لوسيان فافر، إنه لا يعتقد أن الإصابة خطيرة.

وأضاف: "لا أعتقد أنه سيغيب عن المباريات، لديه مشكلة في ركبته لكننا ما زلنا لا نعرف ما هي".

ووسع بايرن المتصدر وحامل اللقب الفارق عن ملاحقه دورتموند إلى 7 نقاط قبل 6 مراحل من نهاية "البوندسليغا"، بعد الفوز عليه بهدف دون مقابل الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الـ28.