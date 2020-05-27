رياضة | المقاولون يحسم مستقبل طاهر محمد طاهر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر المقاولون يحسم مستقبل طاهر محمد طاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ نادي المقاولون العرب موقفه النهائي من رحيل طاهر محمد طاهر نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واشتعل صراع قوي في الفترة الأخيرة بين النادي الاهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك للتعاقد مع طاهر محمد في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم بل ودخل نادي بيراميدز في الصراع في الفترة الأخيرة.

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وكشف محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب أن النادي لا يمانع في رحيل طاهر محمد طاهر في نهاية الموسم الجاري ولكن بشرط إلى أوروبا فقط.

كما أكد رئيس المقاولون العرب أن طاهر محمد لن ينتقل إلى أي نادي داخل مصر في الصيف القادم مهما كانت إغراءات الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم اللاعب.

ويحاول الأهلي بالتحديد منذ فترة التفاوض مع نادي المقاولون العرب لإقناعهم ببيع طاهر محمد في الصيف للفريق الأحمر لتعويض الرحيل المحتمل لرمضان صبحي نجم الفريق المعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي في نهاية الموسم.