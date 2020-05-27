رياضة | بالمواعيد.. الجدول المقترح لمباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بالمواعيد.. الجدول المقترح لمباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر جماهير وعشاق كرة لقدم الإسبانية، عودة بطولة الدوري الإسباني للحياة مرة أخرى، بعد أن توقفت البطولة منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكد الإتحاد الإسباني لكرة القدم، بالتنسيق مع رابطة أندية الدوري الإسباني "لا ليجا" أن مباريات الدوري الإسباني ربما تعود يوم 11 يونيو القادم.

وسمحت الرابطة والإتحاد للأندية بالتدرب في مجموعات متقاربة، تمهيداً للتدريبات الجماعية، ومن ثم عودة النشاط مرة أخرى.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم، أن الرابطة تستعد للإعلان عن الجدول الكامل للمباريات، والتي ستبدأ يوم 11 يونيو، وتنتهي يوم 19 يوليو القادم.

وكشفت "ماركا" النقاب عن الجدول الكامل للمباريات تمهيداً لإقراره بشكل رسمي.

وجاءت مباريات ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، على النحو التالي.

1- إيبار (ملعب سانتياجو بيرنابيو) – الأحد 14 يونيو.

2- فالنسيا (ملعب سانتياجو بيرنابيو) – الأربعاء 17 يونيو.

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3- ريال سوسيداد (ملعب أنويتا) – السبت 20 يونيو.

4- مايوركا (ملعب سانتياجو بيرنابيو) – الأربعاء 24 يونيو.

5- إسبانيول (ملعب كورنيلا ألبرات) – الأحد 28 يونيو.

6- خيتافي (ملعب سانتياجو بيرنابيو) – الأربعاء 1 يوليو.

7- أتليتيك بيلباو (ملعب نيو سا ماميث) – السبت 4 يوليو.

8- ألافيس (ملعب سانتياجو بيرنابيو) – الثلاثاء 7 يوليو.

9- غرناطة (ملعب نويفا لوس كارمينيس) – السبت 11 يوليو.

10- فياريال (ملعب سانتياجو بيرنابيو) – الأربعاء 15 يوليو.

11- ليجانيس (ملعب بوتاركي) – الأحد 19 يوليو.