رياضة | بالمواعيد.. جدول مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بالمواعيد.. جدول مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، جدول مباريات الجولات الإحدى عشر المتبقية من عمر بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسمحت رابطة أندية الدوري الإسباني والإتحاد الإسباني لكرة القدم للاعبين بالتدرب في مجموعات، وذلك كخطوة نحو عودة التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وبحسب الصحيفة، من المنتظر أن يتم نشر جدول مباريات الليجا خلال أيام قليلة، حيث سيبدأ المباريات بديربي الأندلس بين أشبيلية وريال بيتيس يوم 11 يونيو المقبل، على أن تنتهي المباريات يوم 19 يوليو القادم.

وستضطر الأندية لخوض مباراة كل 72 ساعة، حيث سيتضمن الجدول لعب المباريات في جميع الأيام بين يومي 11 يونيو و12 يوليو، ثم لعب الجولتين الأخيرتين يومي 15 يوليو و19 يوليو على الترتيب.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة، وسيبدأ الفريق مبارياته بلقاء ريال مايوركا، وينتهي بلقاء ألافيس، وإليكم الجدول الكامل لمباريات برشلونة المتبقية.

1- مايوركا (ملعب إيبيروستار) – الإثنين 15 يونيو.

2- ليجانيس (ملعب كامب نو) – الخميس 18 يونيو.

3- أشبيلية (ملعب رامون سانشيز بيزخوان) – الأحد 21 يونيو.

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4- أتيليتيك بلباو (ملعب كامب نو) – الأربعاء 24 يونيو.

5- سيلتا فيجو (ملعب بالايدوس) – السبت 27 يونيو.

6- أتليتيكو مدريد (ملعب كامب نو) – الثلاثاء 30 يونيو.

7- فياريال (ملعب لا سيراميكا) – الجمعة 3 يوليو.

8- إسبانيول (ملعب كامب نو) – الأربعاء 8 يوليو.

9- بلد الوليد (ملعب خوسيه زوريلا) – السبت 11 يوليو.

10- أوساسونا (ملعب كامب نو) – الأربعاء 15 يوليو.

11- ألافيس (ملعب مينديزوروتزا) – الأحد 19 يوليو.