رياضة | تحرك جديد من الزمالك للحفاظ على فرجاني ساسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تحرك جديد من الزمالك للحفاظ على فرجاني ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي الزمالك في التحرك من جديد للحفاظ على خدمات التونسي فرجاني ساسي نجم خط الوسط في الفريق خوفا من رحيله.

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة التي تشير إلى رفض فرجاني ساسي تجديد عقده مع الزمالك ووجود نيه لديه في الرحيل في نهاية الموسم الجاري بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

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ولكن قرر مسئولو الزمالك التفاوض مع ساسي مرة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة لإقناعه بتجديد عقده مع الفريق لمدة أطول وسيقوم النادي برفع راتبه بما يتناسب معه.

وكلف الزمالك أحد مسئولو الفريق بالتواصل مع ساسي في الوقت الحالي والتفاوض معه لتجديد عقده وإقناعه بعدم الرحيل عن النادي في نهاية الموسم الجاري.

ولا ينوي نادي الزمالك الانتظار حتى نهاية الموسم لبدأ التفاوض مع فرجاني ساسي لتجديد عقده بل سيحاول النادي انهاء هذا الأمر في الأيام القادمة للحفاظ على اللاعب.