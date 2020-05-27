رياضة | تحرك جديد من الزمالك للحفاظ على فرجاني ساسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تحرك جديد من الزمالك للحفاظ على فرجاني ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأ نادي الزمالك في التحرك من جديد للحفاظ على خدمات التونسي فرجاني ساسي نجم خط الوسط في الفريق خوفا من رحيله.
وانتشرت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة التي تشير إلى رفض فرجاني ساسي تجديد عقده مع الزمالك ووجود نيه لديه في الرحيل في نهاية الموسم الجاري بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي.
ولكن قرر مسئولو الزمالك التفاوض مع ساسي مرة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة لإقناعه بتجديد عقده مع الفريق لمدة أطول وسيقوم النادي برفع راتبه بما يتناسب معه.
وكلف الزمالك أحد مسئولو الفريق بالتواصل مع ساسي في الوقت الحالي والتفاوض معه لتجديد عقده وإقناعه بعدم الرحيل عن النادي في نهاية الموسم الجاري.
ولا ينوي نادي الزمالك الانتظار حتى نهاية الموسم لبدأ التفاوض مع فرجاني ساسي لتجديد عقده بل سيحاول النادي انهاء هذا الأمر في الأيام القادمة للحفاظ على اللاعب.