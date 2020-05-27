رياضة | برشلونة يطرد 6 نجوم خارج كامب نو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يطرد 6 نجوم خارج كامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة الإسباني يخطط لبيع بعض نجوم الفريق في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات الصيفية وذلك من أجل تحقيق أهدافه في الميركاتو الصيفي التي تأتي على رأسها الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي والبوسني ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس الإيطالي.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن إدارة برشلونة وضعت قائمة من 6 لاعبين من أجل الإستغناء عنهم سواء من خلال البيع أو إدراجهم في بعض الصفقات. وضمت القائمة الأسماء التالية :-

1- نيلسون سيميدو: يعتبر سيميدو صاحب الأعلى قيمة من بين الأسماء الستة التي حددها برشلونة، حيث تبلغ قيمته 50 مليون يورو وهو مطلوب في باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين ومانشستر سيتي الإنجليزي.

2- جونيور فيربو: أعرب إنتر ميلان عن رغبته في التعاقد مع المدافع الشاب الذي قد يتم إدارجه في صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز وذلك إذا حدد برشلونة سعره بـ30 مليون يورو.

Advertisements

3- توديبو: يلعب المدافع الشاب معاراً في صفوف شالكة الألماني مع وحود بند خيار الشراء في عقده مقابل 25 مليون يورو علماً بأن تودييو يقدم مستويات كبيرة جداً كما أنه مطلوب في عدة أندية مثل موناكو الفرنسي وإيفرتون الإنجليزي وليفركوزن الألماني.

4- رافينيا: يلعب رافينيا في سيلتا فيجو على سبيل الإعارة مع وجود بند خيار شراء في عقده مقابل 16 مليون يورو، كما أن النجم البالغ من العمر 27 عامًا مطلوب في عدة أندية أبرزها إنتر ميلان الإيطالي وآرسنال الإنجليزي.

5- أرتورو فيدال: يعد النجم التشيلي من أبرز المرشحين للرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف المقبل وقد يتم إدراجه في صفقة لاوتارو مارتينيز وحدد برشلونة سعره بـ15 مليون يورو.

6- واجي: سمح برشلونة لنجم الفريق الظهير الأيمن موسى واجي بالرحيل وحدد النادي الكتالوني سعره ما بين 8 إلى 15 مليون يورو.