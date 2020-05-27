رياضة | بيان رسمي.. الزمالك يرد على الخطابات المزورة للاتحاد الإفريقي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بيان رسمي.. الزمالك يرد على الخطابات المزورة للاتحاد الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على الخطابات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي وجهها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى نادي الزمالك بعد واقعة لافتة نادي القرن الحقيقي.

و أصدر نادي الزمالك بيانا رسمياً للرد على الخطابات المنتشرة.. حيث جاء كالتالي :

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وجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تحذير إلى بعض المغرضين الحاقدين الذين يوجهون سمومهم تجاه القلعه البيضاء من وقت لآخر وكان آخرها نسب بعض الخطابات المزورة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن تحذيرات لنادي الزمالك بسبب لافتة نادي القرن الحقيقي التي قام النادي بنشرها في الأيام الماضية، قبل أن يقوم المجلس بإزالة اللافتة من أجل حذف شعار الكاف فقط منها بناءا على الاتفاق مع مسئولي الكاف كونه علامة تجارية، لكن لم يصل الأمر إلى أي خلافات أو تحذيرات من مسئولي الاتحاد الإفريقي للنادي بشأن أي عقوبات أو تهديدات كما انتشر في الساعات الماضية من خلال خطاب مفبرك.

ويبدو أن البعض مازال يواصل فن طمس الحقائق التاريخية بأحقية الزمالك في لقب نادي القرن، ووصل الحقد لديهم بأن يستغل نشر خطابات مزوره من أجل تحويل مسار القضية من خلال الكذب فى بعض وسائل الإعلام

ويؤكد مجلس إدارة الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور أن هناك اتصالات مستمرة مع مسئولي الكاف الذين أكدوا لرئيس القلعة البيضاء على عدم صحة الخطابات المزورة التي انتشرت في الساعات الماضية.