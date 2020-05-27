رياضة | رضا عبد العال يُهاجم طارق حامد من جديد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رضا عبد العال يُهاجم طارق حامد من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق عن مستوى طارق حامد لاعب الفريق الأبيض، وموقفه من شعبيته الكبيرة داخل الجماهير البيضاء.

وقال عبد العال في تصريحات صحفية بأن طارق حامد حصل على حجم أكبر من حجمه في نادي الزمالك، وأرى أنه يمثل دور أكبر من دوره "عامل فيها معلم" .

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ويعد رضا عبد العال واحد من أكثر الشخصيات الرياضية التي حرصت على انتقاد اللاعبين الكبار في الاهلي والزمالك، حيث لم يسلم حامد من تصريحات رضا التي وصفها البعض بالغريبة.

ووصف رضا عبد العال نفسه في أكثر من مناسبة سابقة بأنه مدرب "فتاي" وأن كل المدربين المصريين كذلك، حيث اشتهر بالتصريحات المثيرة للجدال خلال السنوات الأخيرة.

في نفس السياق علق طارق حامد لاعب فريق الزمالك على تصريحات رضا عبد العال ضده، خلال تواجده في إحدى البرامج التليفزيونية خلال شهر رمضان المبارك : "ربنا يوفقك وتستمر على اللي انت في عشان الشعب بيحب الضحك".