رياضة | ميسي: سنبدأ الموسم من نقطة الصفر.. وتأجيل كوبا أميركا محبط

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ميسي: سنبدأ الموسم من نقطة الصفر.. وتأجيل كوبا أميركا محبط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الأرجنتيني "ليونيل ميسي" نجم نادي برشلونة الإسباني، أن اللاعبين سيبدأون موسماً جديداً، عند استئناف مباريات الموسم الجاري مجدداً.

وتوقفت بطولة الدوري الإسباني منذ منتصف شهر مارس الماضي بعد تفشي وباء كورونا، وتشير تقارير صحفية إسبانية لإحتمالة عودة الحياة من جديد لبطولة الليجا، في النصف الثاني من شهر يونيو الجاري.

وقال ميسي على مدونته بموقع "أديداس" ونقلت تصريحاته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "عندما نعود للمباريات مرة أخرى، سيبدو الأمر وكأنه بداية موسم".

وتابع: "سنقوم بإتخاذ بعض الاستعدادات اللازمة لبدء المباريات، لكننا في الوقت نفسه سنستعيد بعض اللاعبين الغائبين بسبب الإصابة".

واستطرد: "ستكون مثل بداية الموسم، وبإعتقادي أن الأمر سشيصبح مختلف للأندية واللاعبين".

Advertisements

وأردف: "أؤمن بأن هذا الأمر لم يكن متوقعاً لأي شخص على الإطلاق، وبالنسبة لي، لم أكن أتخيل وصول الأمر لأن يصبح جائحة دولية، وتجبر الجميع على التوقف".

وحول تأجيل بطولة كوبا أميركا لعام 2021، قال ميسي: "كان شيئاً محبطاً بالنسبة لي، لكن الأمر يبدو منطقي في ظل الأزمة الحالية".

وأضاف: "كوبا أميركا حدثاً عظيماً بالنسبة لي، أتفهم قرار التأجيل جيداً، وأطمح في لعب البطولة العام القادم".

وأتم ميسي: "يجب أن ننظر لما هو قادم، ولا ننظر للخسائر التي تعرضنا لها خلال الفترة الماضية".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا بعد مرور 27 جولة بفارق نقطتين عن ريال مدريد، كما لايزال الفريق متواجداً في بطولة دوري أبطال أوروبا.