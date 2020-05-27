رياضة | بعد اهتمام الهلال والعين بضمه.. تعرف على أرقام معلول مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد اهتمام الهلال والعين بضمه.. تعرف على أرقام معلول مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق ومحبو النادي الأهلي، بشغف كبير عودة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ودوري أبطال أفريقيا، بعد توقف البطولتين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف نهاية مايو الجاري تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري أعلن عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، وفقا لخطة التعايش مع كورونا.

كشفت تقارير صحفية عربية، بأن ناديي الهلال السعودي والعين الإماراتي يسعيان بقوة للحصول على خدمات علي معلول نجم القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أرقام علي معلول مع الأهلي

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ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز أرقام ظهير الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي علي معلول خلال فترة ما قبل التوقف الرياضي المصحوب بتفشي فيروس كورونا المستجد في مصر وإليكم التفاصيل:-

- بطولة الدوري المصري الممتاز

شارك علي معلول مع الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في 13 لقاء سجل ثلاثة أهداف.

- بطولة دوري أبطال أفريقيا

على المستوى الأفريقي شارك معلول مع الفريق الأول لكرة القدم في 8 لقاءات سجل ثلاثة أهداف.

- السوبر المصري

شارك في لقاء السوبر المصري أمام الزمالك، حيث فاز الأخير باللقب بركلات الترجيح.