رياضة | تفاصيل جلسة الخطيب مع الإدارة المالية بالأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة الخطيب مع الإدارة المالية بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بعقد اجتماعًا ظهر اليوم مع الإدارة المالية؛ لمناقشة بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة في النادي، والترتيب لمواجهة الالتزامات المالية خلال المرحلة المقبلة، حيث يتوقف النشاط الرياضي في الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وناقش الخطيب خلال هذا الاجتماع الإدارة المالية - في كافة التفاصيل الخاصة بالالتزامات المطلوبة خلال الفترة المقبلة؛ بما يتناسب مع الموقف المالي للنادي حاليا.

كما تطرق اجتماع اليوم لمناقشة بعض الموارد المنتظرة بالرغم من تأثير توقف النشاط الرياضي على العوائد المالية للأندية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - ١٩.